В Крыму спасли двоих парапланеристов, столкнувшихся в полете

Двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов, упали и получили травмы. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Феодосии двое человек столкнулись во время полетов на парапланах. Спасатели получили информацию о ЧП 27 сентября в 09.10 утра, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел в районе северного склона горы «Ляля-Тепе». Двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов и упали, получив телесные повреждения. Им срочно требовалась медицинская помощь.

На место отправились сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии специалисты обнаружили на склоне горы двоих пострадавших – 21-летнего парня и 67-летнего мужчину.

- Молодому человеку наложили на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и провели иммобилизацию поврежденной конечности. После этого его на специальных носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи, – уточнили в пресс-службе.

Второму пострадавшему повезло больше, он отделался незначительными ушибами и ссадинами.

Пострадавшего на специальных носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ялте спасли 14-летнюю девочку, которая могла упасть с вышки

Она взобралась туда из-за ссоры с матерью (подробнее)

В Крыму спасли туриста, застрявшего ночью в районе горы Караул-Кая

Пострадавшего эвакуировали 12 часов (подробнее)