На крымских дорогах появятся автоматические комплексы весогабаритного контроля

Шесть пунктов весогабаритного контроля появятся на крымских трассах к 2021 году Фото: Архив "КП"

До конца текущего года на автодорогах в Республике Крым установят шесть комплексов весогабаритного контроля, сообщил в эфире «Радио Крым» начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.

Штрафы за нарушения весогабаритного контроля весьма высоки. Соответствующие меры необходимы, чтобы обезопасить недавно отремонтированные муниципальные и региональные дороги.

- Планируется введение весовых комплексов. До начала следующего года появятся шесть весогабаритных комплексов на дорогах общего пользования, – сообщил Леонтьев.

Ранее стало известно, где на дорогах в Крыму установят комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

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