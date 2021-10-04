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Экономика4 октября 2021 17:49

Авиакомпания «ИрАэро» прекратила перелеты из Курска в Симферополь

С 28-го мая рейсами воспользовались около 5,5 тысяч человек
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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С 26 сентября авиакомпания "ИрАэро" прекратила перелеты из Курска в Симферополь

С 26 сентября авиакомпания "ИрАэро" прекратила перелеты из Курска в Симферополь

Фото: Архив "КП"

Специалисты авиакомпании «ИрАэро» завершили летнюю кампанию по перевозке пассажиров по популярному маршруту «Симферополь – Курск – Симферополь», сообщили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, вылеты осуществлялись по пятницам и воскресеньям в вечернее время.

- 26 сентября состоялись последние в этом году рейсы из аэропорта Курск в столицу Крыма и обратно. С 28-го мая ими воспользовались около 5,5 тысяч человек. В общей сложности авиаперевозчик выполнил 70 рейсов, - говорится в сообщение.

Ранее сообщалось, что в аэропорте Симферополя торжественно встретили 6-миллионного пассажира в октябре. Жительница Сочи получила памятные подарки и сувениры.

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