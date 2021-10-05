Две улицы Симферополя 5 октября остались без воды

В Симферополе временно нет воды на двух улицах
Фото: Архив "КП"
Жители двух улиц Симферополя 5 октября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Так, краны до 17.00 будут сухими на улице Беспалова, а также до 18.00 на улице Кечкеметская.
Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.
Подвоз воды организован по таким адресам:
- улица Беспалова,106 с 09.30 до 10.30;
- улица Первомайская, 1а с 09.30 до 10.30;
- улица Кечкемеская, 97 с 09.30 до 10.30.
Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 5 октября отключат электричество. На полуострове энергетики занимаются ремонтом.
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