Две улицы Симферополя 5 октября остались без воды

В Симферополе временно нет воды на двух улицах Фото: Архив "КП"

Жители двух улиц Симферополя 5 октября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, краны до 17.00 будут сухими на улице Беспалова, а также до 18.00 на улице Кечкеметская.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

Подвоз воды организован по таким адресам:

- улица Беспалова,106 с 09.30 до 10.30;

- улица Первомайская, 1а с 09.30 до 10.30;

- улица Кечкемеская, 97 с 09.30 до 10.30.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 5 октября отключат электричество. На полуострове энергетики занимаются ремонтом.

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