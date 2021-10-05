В Симферополе 10 спецмашин убирают город по ночам

Симферопольские улицы по ночам приводят в порядок 10 машин-пылесосов. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

По ночам дороги Симферополя убирают 10 вакуумно-подметальных машин, сообщили в пресс-службе местной администрации. Они работают по маршрутам уборки улично-дорожной сети города.

- В Симферополе 10 таких спецмашин. Ночью они работают установленным маршрутам, а Днем две машины задействованы на сборке листвы. Пара машин продолжает уборку проезжей части улиц, – говорится в сообщении.

Все машины не могут работать днем из-за плотного автомобильного потока на дорогах крымской столицы. Поэтому часть из них работает по маршрутам с низкой интенсивностью движения.

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