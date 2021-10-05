В Крыму за последние сутки выявили 441 новый случай COVID-19

На территории республики по-прежнему действует масочный режим Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 441 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 363 случая инфицирования COVID-19, за этот же период в республике с выздоровлением выписано 69 542 человека (505 – за последние сутки). Также с начала пандемии умерло 2 630 пациентов (15 – за истекшие сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1608 человек, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две школы Симферополя закрыли на карантин из-за COVID-19. Школьники будут сидеть дома две недели.

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