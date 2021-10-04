Две школы Симферополя закрыли на карантин из-за COVID-19

Две школы крымской столицы закрыли на карантин Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Симферополя приняли решение закрыть две местные школы на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что школьники не будут посещать учебные заведения две недели.

- В виду распространения коронавирусной инфекции две школы Симферополя временно закрыты на карантин, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, количество инфицированных за сутки на полуострове вновь увеличивается. За истекшие 24 часа в республике выявили 435 новых заболевших COVID-19. Ранее сообщалось, что четвертая волна коронавирусной инфекции в Крыму неминуема, поэтому республику нужно подготовить к росту числа инфицированных.

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