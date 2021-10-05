Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 15:30

Синоптики предсказали в Крыму дождливую неделю

Непогода связана с приходом мощного антициклона
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму предстоящая неделя будет дождливой

В Крыму предстоящая неделя будет дождливой

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

До конца следующей недели на Крымском полуострове будет господствовать холодный ветер, также прогнозируются дожди, сообщили в региональном Гидрометцентре. Уточняется, что непогода связана с приходом мощного антициклона с севера и черноморской депрессии с юга.

- Небо постепенно затянет облаками, местами пройдут дожди. Добавит ощущения дискомфорта холодный северо-восточный ветер, порывы которого в восточных, западных и центральных районах будут достигать 15-20 метров в секунду. Температурный фон по-прежнему невысокий: ночью 4-9 градусов, на побережье до 14 градусов, днем 14-19, – говорится в сообщении.

Ранее сообщались, что жителей Крыма ждет холодный октябрь. В регионе хозяйничает северо-восточный ветер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50