Синоптики предсказали в Крыму дождливую неделю

В Крыму предстоящая неделя будет дождливой Фото: Елизавета КВАЧКОВА

До конца следующей недели на Крымском полуострове будет господствовать холодный ветер, также прогнозируются дожди, сообщили в региональном Гидрометцентре. Уточняется, что непогода связана с приходом мощного антициклона с севера и черноморской депрессии с юга.

- Небо постепенно затянет облаками, местами пройдут дожди. Добавит ощущения дискомфорта холодный северо-восточный ветер, порывы которого в восточных, западных и центральных районах будут достигать 15-20 метров в секунду. Температурный фон по-прежнему невысокий: ночью 4-9 градусов, на побережье до 14 градусов, днем 14-19, – говорится в сообщении.

Ранее сообщались, что жителей Крыма ждет холодный октябрь. В регионе хозяйничает северо-восточный ветер.

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