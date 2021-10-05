В Крыму 11 сел остались без газа из-за ремонтных работ

В Крыму из-за ремонта больше десятка сел остались без газа Фото: Архив "КП"

В 11 селах под Симферополем отключен газ в связи с проведением работ на газораспределительной станции, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети» .

Временно приостановлена подача голубого топлива в селах Скворцово, Колодезное, Родниковое, Новоселовка, Передовое, Аркадьевка, Кубанское, Школьное, Веселое, Новый Мир и Курганное.

Уточняется, что временные неудобства связаны с техническими работами. По планам, ремонт завершат утром 6 октября.

- Запуск отключенных абонентов состоится в 09.00. Перед подачей газа сотрудники газовой службы проверят оборудование в квартирах и газопровод на герметичность, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две улицы Симферополя 5 октября остались без воды из-за технических работ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50