Загрузка отелей Крыма достигает 100% даже при осенней непогоде

В Крыму загрузка отелей достигает 70-100% даже холодной осенью Фото: Никита ПОЛЬКО

С начала года Крым уже посетили более восьми миллионов туристов. По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, этот показатель является абсолютным максимумом для полуострова за весь постсоветский период.

- Мы понимаем, что эта сумма увеличится и, несмотря на то, что стало немного прохладнее, в большинстве объектов размещения загрузка крайне высокая – 70-80% и до 100%. Особенно в тех, где есть вся инфраструктура, позволяющая отдыхать при любой погоде. Поэтому наши усилия сейчас будут направлены как раз в эту сторону, – рассказал Волченко.

Ранее сообщалось, что Крым с начала года принял больше восьми миллионов туристов. Популярность местных курортов бьет рекорды доковидного 2019 года.

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