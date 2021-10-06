На Ялту обрушился октябрьский шторм

Шторм в Ялте. Фото: Алекс Кедми/VK

На Крымском полуострове затянулась ненастная погода, которая отменила и бабье лето, и бархатный сезон. Южный край оккупировал неуютный северо-восточный ветер.

Смельчаки рисковали своей жизнью, когда слишком близко подходили к морю. Фото: Алекс Кедми/VK

Гости и жители города счастья Ялтs стали свидетелями шторма на Черном море.

Шторм - это красиво! Фото: Алекс Кедми/VK

Талантливый фотохудожник Алекс Кедми снял, как брутальные волны накатывают на бетонное одеяние набережной города счастья.

Нежное кружево из морской воды во время непогоды. Фото: Алекс Кедми/VK

Курорту не привыкать к проявлениям природной стихии – приморский город многое повидал на своем веку.

Туристы спешили сделать эффектные фото. Фото: Алекс Кедми/VK

Отдыхающие же приняли шторм, как уникальные декорации для красивых снимков.

Желание сделать эффектное фото в отдельных случаях даже побеждало голос разума, который предупреждал, что во время шторма от моря нужно держаться подальше.

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