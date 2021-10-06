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Общество6 октября 2021 9:39

В Симферополе снова перекроют улицу Гоголя с 8 октября

Запланирован ремонт дорожного полотна
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе продолжают ремонтировать дорогу на улице Гоголя

В Симферополе продолжают ремонтировать дорогу на улице Гоголя

Фото: Архив "КП"

В Симферополе вновь будет недоступен проезд по улице Гоголя из-за плановых ремонтных работ. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, перекрытие будет проходить в два этапа:

- с 08.00 часов 8 октября до 06.00 часов 11 октября – от проспекта Кирова до улицы Павленко;

- с 06.00 часов 11 октября до 23.00 часов 14 октября – от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольской до проспекта Кирова.

Для автомобилистов организуют маршрут объезда перекрытого участка.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 6 октября отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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