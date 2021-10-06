В Крыму капитально отремонтируют Центр борьбы со СПИДом

В Крыму за миллионы обновят Центр борьбы со СПИДом Фото: Архив "КП"

Власти Симферополя намерены провести капитальный ремонт здание Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Соответствующий документ о назначении подрядчика опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Стоимость контракта составит более 42 миллионов рубелей. Подрядчик должен выполнить не менее 95% все работ самостоятельно. Объект должен быть готов к 31 декабря 2022 года.

Уточняется, что ремонт будет выполнять ООО «Калипсо». Согласно данным единого госреестра юрлиц, компания была зарегистрирована в 2018 году в Москве, уставной капитал – 196 тысяч рублей, основной вид деятельности – торговля оптовыми текстильными изделиями.

Ранее сообщалось, что четыре дороги в Крыму отремонтируют за 300 миллионов рублей. Средства направят из бюджета РФ.

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