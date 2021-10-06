После ремонта площадь имени Ленина в Симферополе будет выглядеть достойно – власти

Центральная площадь Симферополя после ремонта будет выглядеть красиво, дорого и богато. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Центральная площадь Симферополя имени Ленина после ремонта будет выглядеть достойно и богато, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов в эфире телеканала Миллет. Он напомнил, что работы на объекте должны завершить 20 декабря.

- Площадь будет иметь дорогой, богатый, красивый вид, достойный вид центральной площади республики. У нас срок контрактный по всем объектам – декабрь этого года. Для того, чтобы мы могли, так сказать, и Новый год встретить на площади Ленина, – сказал Демидов.

Каждый год на центральной площади крымской столицы устанавливают и наряжают елку, чтобы красиво встретить зимние праздники. Много лет подряд на ели торжественно зажигали разноцветные гирлянды в День святого Николая – 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в Симферополе готовятся к третьему этапу благоустройства берегов Салгира. На работы планируют потратить 150 миллионов рублей.

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