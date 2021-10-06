В Крыму дорожают овощи, несмотря на богатый урожай

В Крыму резко подорожали овощи Фото: Архив "КП"

В Крыму резко подорожали некоторые овощи. Цены выросли на картофель, помидоры, капусту и другие дары полей и огородов.

- Это происходит в первую очередь от общего сложения цен на рынке овощной продукции по всей России, потому что во многих регионах прошли аномальные осадки, например, в ближайшем к нам Краснодарском крае, по ЮФО. Где-то были также сильные заморозки. Погодные условия – это первое, – цитирует Крымская газета министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По его словам, еще одна причина в том, что урожай ранних овощных культур уже убрали, продали, а поздний еще не начался. Копка первого позднего картофеля в Крыму начнется с 15 октября. Возможно, после этого цены на овощи в республике начнут снижаться.

По данным Крымстата, цены на помидоры выросли на 11,68%, огурцы подорожали на 4,88%, картофель на 2,67%, цены на свежую капусту выросли на 1,38%.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ярмарочные цены ниже рыночных на 20%. Благодаря торговым мероприятиям стоимость стабилизировались.

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