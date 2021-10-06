В Симферополе с каждым днем становится холоднее

В Симферополе введен режим повышенной готовности до 7 октября из-за ухудшения погоды в регионе, сообщили в пресс-службе местной администрации. Коммунальные службы города готовы дать отпор стихии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Городским работником поручено проверить готовность спецтехники, которая может понадобиться в случае возникновения природных катаклизмов.

Кроме того, в режим повышенной готовности перешли жилсервисы всех районов Симферополя, предприятия «Горсвет», «Горзеленхоз», подразделения ГУП РК «Крымтроллейбус», а также ресурсоснабжающие организации.

Напомним, в Крыму 6 октября действует штормовое предупреждение. На полуострове сохраняется ненастная погода.

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