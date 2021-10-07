В Феодосии женщина родила малыша в машине неотложки

В Феодосии женщина родила ребенка в машине СМП Фото: Архив "КП"

Вечером 4 октября в оперативно-диспетчерский отдел Феодосийской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к 33-летней роженице.

Как пишет КИА, карета скорой прибыла по адресу спустя 7 минут после обращения. До приемного покоя оставалось совсем немного, но у роженицы начались потуги, и в 18.50 раздался крик новорожденного. Ребенок родился здоровым и крепким.

- В трудовых буднях скорой помощи такие светлые и радостные события вдохновляют и позволяют почувствовать всю значимость и ответственность нашей профессии, – приводит СМИ слова медиков.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ГИБДД помогли беременной добраться в роддом. Из-за пробок на дороге роженица могла не успеть в медучреждение.

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