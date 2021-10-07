В ООН не дали слово представителю Крыма из-за нехватки времени

В ООН не дали выступить представителю Крыма Фото: Архив "КП"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила в формате видеоконференции.

Как пишет РИА, несмотря на то, что запись выступления была отправлена заблаговременно, Чегринец в последний момент узнал, что ему не дадут слово. Представитель Крыма хотел в своем вступлении обратить внимание на нарушение прав человека в республике со стороны Украины.

- Учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру, – приводит СМИ слова своего собеседника.

Он убежден, что украинские власти используют в ООН данные ряда созданных им необъективных организаций и наемных служащих, которые в обход мнения крымчан выступают от их имени.

- Эти люди не живут в Крыму и не знают реальную ситуацию на полуострове. Такие организации опираются на фейковые данные из соцсетей, которые сами же и размещают. Так появилась ложь о преследованиях крымских татар, ущемлении украинцев и другие нелепые выдумки, – цитирует СМИ Чегринца.

Он призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовы к визиту комиссара Совета Европы по правам человека, однако власти республики не рассчитывают на объективную оценку обстановки в регионе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50