В Крыму готовы принять комиссара Совета Европы Фото: Архив "КП"

В Крыму готовы к визиту комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которая может дать объективную оценку обстановке в республике. Однако, как сообщил КП-Крым первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, от европейских чиновников не стоит ждать справедливых и честных выводов.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева написала в блоге, что Дунья Миятович ответила на письмо представителя Киева и пообещала посетить полуостров.

- Я бы хотел, чтобы она приехала в Крым и дала действительно объективную оценку тому, что происходит в республике. Непредвзятую, спокойную, реалистичную оценку. Но, к сожалению, я убежден, что она приедет и найдет именно тех людей, которые предоставят информацию негативного характера, – спрогнозировал развитие событий Фикс.

По его словам, в Крыму достаточно провокаторов, которым «закон не писан» и тех, кто делает «все, что хочет». В качестве примера он привел недавний акт терроризма, участников которого подготовили и направили в Крым власти соседнего государства.

Если комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович изъявит желание приехать, то в республике создадут все условия для того, чтобы она получила по-настоящему объективную информацию и донесла ее до жителей Европы. Но стоит помнить, что европейские чиновники настроены определенным образом относительно разрешения крымского вопроса.

Он подчеркнул, что на жизнь самих крымчан визит комиссара Совета Европы, как и его оценочные суждения, никак не повлияет. Результаты думских выборов в Крыму показали, что жители полуострова привержены тем решениям, которые были приняты в 2014 году, они поддерживают действующую партию власти и руководителей органов местного самоуправления.

- У представителей Совета Европы двойная мораль и двойные стандарты. Крымчане неоднократно в этом убеждались. Их оценки нас не должны волновать. Кто-то обязательно после такого визита начнет рассказывать сказки, которые выгодны и интересны определенной аудитории, – заключил вице-спикер РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Аксенов может стать главой Крыма третий раз подряд

Для этого придется дождаться принятия федерального закона о сроках полномочий (подробнее)

В Крыму назначили нового куратора реализации ФЦП

После отставки Кабанова эти обязанности легли на плечи председателя правительства Юрия Гоцанюка (подробнее)