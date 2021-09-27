Сергей Аксенов может стать главой Крыма третий раз подряд

Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Ныне действующий руководитель Крыма Сергей Аксенов может получить возможность стать главой республики в третий раз. Как сообщил КП-Крым первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, нужно лишь дождаться принятия соответствующего федерального закона.

Напомним, ранее в Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект о региональных органах власти, который предполагает разрешать главам регионов избираться больше двух раз подряд, а срок их полномочий должны составлять пять лет.

- Это вполне реальные перспективы. Внесен законопроект, связанный с выборами главы Республики Крым на третий и последующие периоды. Как только будет принят федеральный закон, мы внесем изменения, а дальше будем двигаться в этом направлении, - прокомментировал ситуацию Фикс.

По его словам, депутаты парламента Крыма внесут изменения в Конституцию республики сразу после одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именований руководства субъектов России.

По планам, основная часть положений законопроекта в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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