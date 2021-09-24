Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов отправлен в СИЗО

Сам Кабанов свою вину не признает. Фото: Надежда ДАЦЮК

Киевский районный суд Симферополя отправил на два месяца в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Как передает корреспондент КП-Крым из зала суда, перед вынесением приговора Кабанов шутил вслух, что победа будет за ним.

Напомним, что бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам бывший куратор крымской ФЦП свою вину не признает.

23 сентября депутаты Госсовета РК согласовали отставку Евгения Кабанова, позже указ об отставке подписал глава РК Сергей Аксенов.

Уголовное дело против Кабанова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.

Кроме Кабанова по делу проходят бывший министр строительства Крыма Михаил Храмов и руководитель одной из строительных компаний Роман Журавлев.

Обвинение при этом инкриминирует им махинации на 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла в 2020 году..

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