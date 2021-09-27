В Крыму назначили нового куратора реализации ФЦП

Гоцанюк также будет курировать министерство транспорта. Фото: Юрий Гоцанюк/Facebook

Курировать реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя будет председатель правительства РК Юрий Гоцанюк. Ранее этим направлением занимался Евгений Кабанов, который сейчас находится в СИЗО.

Поправки были внесены в распоряжение премьер-министра Крыма о распределении функциональных обязанностей между премьером и его замами.

- Председатель Совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года, - говорится в тексте документа.

Помимо этого, Юрий Гоцанюк будет курировать министерство транспорта Крыма вместо ушедшего в отставку главы ведомства Евгения Исакова.

Напомним, бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов ушел в отставку 23 сентября. На следующий день его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве. По данным следователей, он нанес ущерб крымскому бюджету в размере 57,5 миллиона рублей. Уголовное дело против Кабанова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.

Вместе с Кабановым фигурантом уголовного дела является бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Оба экс-чиновника арестованы на два месяца.

До Евгения Кабанова реализацию ФЦП в Крыму курировал Виталий Нахлупин. Он был задержан в один день вместе с замминистра транспорта полуострова Валентином Дурковским. Оба стали фигурантами уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере и были задержаны в октябре 2018 года. Сейчас экс-чиновник находится в московском СИЗО. Суды по его делу продолжаются.

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