Без нарушений, но с «конями в пальто»: Как прошли выборы в Крыму

Голосование длилось три дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Думские выборы в Крыму завершились. В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, жители республики отдавали голоса на избирательных участках. По данным Избирательной комиссии Крыма, наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия» - 63,33%.

На втором месте находится партия КПРФ с результатом в 9,15% голосов. На третьем ЛДПР - 7,7%, СРЗП набрала 5,93%, а «Новые люди» - 3,96%.

Лидерами по одномандатным округам стали тоже кандидаты от «Единой России». Так, Алексей Черняк набрал 49,37% голосов, Константин Бахарев 63,6%, а Леонид Бабашов - 58,17%.

Общая явка избирателей составила 49,75%.

В региональном Избиркоме сообщили, что в Крыму вбросов бюллетеней не зафиксировано. Общественная палата РК также подтвердила, что серьезных нарушений на выборах не было.

- Меня порадовала высокая степень организации выборов в Крыму. И я очень доволен работой общественных наблюдателей. Грубых нарушений, которые повлияли бы на исход голосования, не было. Те нарушения, которые были, - мелкие. Они быстро устранялись на местах, - заявил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

Подсчитанные голоса не признали только на участке №288 в Симферополе, поскольку представитель комиссии допустила грубые нарушения: выходила на голосование на дому с несколькими ящиками для бюллетеней (хотя должна была только с одним) и без присутствия наблюдателей.

Не обошлось на выборах и без эксцессов. В последний день голосования, 19 сентября, неизвестные сообщили о том, что помещения двух избирательных комиссий в Алуште и Черноморском районе якобы заминированы. Силовики проверили помещения, бомбы в них не нашли.

Некоторые избиратели решили не просто выполнить свой гражданский долг, а еще и эпатировать публику. Они пришли на участки в неожиданных образах. 18 сентября на избирательные участки в Ялте явились человек в образе «коня в пальто» и пара молодоженов. Непонятно, есть ли подтекст у такой неординарной выходки, но конь вел себя прилично - проголосовал и удалился.

«Чудо в перьях» на избирательном участке в Евпатории Фото: Архив "КП"

Покреативить решили также избиратели Евпатории. Отдать свой голос пришла девушка в тюлевом костюме и белом гриме. Ее окрестили «чудом в перьях». Девушка попозировала перед камерами и покинула участок. А в Симферополе на избирательный участок пришла девушка в костюме марсианки. Она пошутила, что на Марсе знают о выборах в Госдуму, и всегда готовы проголосовать.

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