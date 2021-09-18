В Ялте на выборы в Госдуму пришли молодожены и «конь в пальто»

Необычный гражданин в образе "коня в пальто" явился на избирательный участок в Ялте. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы пришли уже 316 тысяч крымчан. Некоторые не торопятся отменять планы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Так, 18 сентября на избирательные участки в Ялте явились человек в образе «коня в пальто» и пара молодоженов, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

У новобрачных Артура и Татьяны сегодня особенный день - они празднуют свадьбу. Правда, неизвестно, прибыли они на избирательный участок после торжественной регистрации брака или после.

Новобрачные пришли проголосовать на выборах в Госдуму прямо в день своей свадьбы. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Не меньше позитивных эмоций у работников электоральной площадки вызвал еще один гражданин, нарядившийся в пальто и маску коня. Непонятно, есть ли подтекст у такой неординарной выходки, но «конь в пальто», как видно, вел себя прилично - проголосовал и удалился.

- Такие разные избиратели Ялты. На 535 участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы, (совет да любовь!), на 514 - конь в пальто, - прокомментировала избирательный процесс градоначальница.

Напомним, в Крыму 17 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, избирательные участки начали работать в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе. На электоральных площадках развернуто 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа.

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