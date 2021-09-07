«Все будут арестованы»: Глава Крыма о задержании подрывников газопровода

23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Правоохранительная система Крыма готова к отторжению любых нападок, поэтому терроризм на полуострове не пройдет, а все, кто будет способствовать запрещенным движениям или пытаться оказывать давление на органы власти, будут очень жестко наказаны, заявил глава республики Сергей Аксенов.

23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод. По данным пресс-службы регионального МВД, это сделала группа сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа».* 6 сентября Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в участии в диверсии Нариману Джелялову и его сообщникам. Все они пробудут под стражей до 4 ноября 2021 года.

- Я хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Мы другого не ожидали, уверены были, что всех раскроют и поймают, - отмечает Аксенов.

По словам главы республики, террористов подготовили и направили в Крым власти соседнего государства.

- Как всегда понятно, кто готовит террористов, но глава украинского государства другой тактики не имеет. Только путем жертв, насилия и террора и запугать крымчан. Но такая тактика не пройдет. У нас сил будет достаточно, и ответ будет дан всем, поэтому все будут арестованы, - добавляет Аксенов.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

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