Прокуратура Крыма выявила нарушения в работе по расчистке русла Салгира

Подрядчик не завершил в полном объеме работы по расчистке русла реки Салгир
Фото: Архив "КП"
В Симферополе сотрудники прокуратуры проверили, как подрядная организация справилась с расчисткой русла реки Салгир в городе. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, работы выполнены не в полном объеме.
Напомним, ранее региональный комитет по водному хозяйству и мелиорации заключил контракт по расчистке русла водной артерии в крымской столице. Работники должны были очистить объект от сора и заиления.
- Надлежащая расчистка русла реки и ее очищение не проведены. С целью устранения нарушений в адрес генерального директора предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении, – говорится в сообщении.
В настоящий момент ход и результаты проверки находятся на контроле природоохранной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжится благоустройство набережной реки Салгир.
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