В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра

Крым погружается в холодную осень Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму 8 и 9 октября ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Гостям и жителям республики по возможности следует не планировать дальние поездки.

- В регионе 8-9 октября ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Жителям и гостям республики напомнили про меры безопасности, которые стоит соблюдать в непогоду. Существует угроза жизни и здоровью граждан, поэтому лучше сторониться рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, не находиться под деревьями и линиями электропередач.

Ранее сообщалось, что в Крыму наступило ветреное 7 октября. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

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