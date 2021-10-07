У главы Симферополя появился новый первый заместитель

Мэр Симферополя назначил нового первого зама. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

У главы Симферополя Валентина Демидова появился новый первый заместитель, сообщили в пресс-службе местной администрации. Чиновник приступил к обязанностям 7 октября.

- С сегодняшнего дня к исполнению должностных обязанностей приступил первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов. Он будет курировать финансово-экономический блок, а также управления рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства, – говорится в сообщении.

На государственной и муниципальной службе Максим Балахонов проработал более 16 лет. Он является действительным государственным советником 3 класса. За период трудовой деятельности занимал ряд должностей в органах прокуратуры, Следственном комитете, правительстве Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что главой «Крымтеплокоммунэнерго» станет бывший мэр Джанкоя. Госпредприятие занимается обслуживанием теплотрасс и отвечает за централизованное отопление.

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