Главой «Крымтеплокоммунэнерго» станет бывший мэр Джанкоя

Бывший глава Джанкоя станет руководителем «Крымтеплокоммунэнерго». Фото: Эдуард Селиванов/facebook

Бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов станет руководителем государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, Эдуард Селиванов 28 декабря 2016 был назначен на должность главы администрации Джанкоя. В 2019 году 4 октября он досрочно прекратил полномочия по собственному желанию. С 29 октября 2019 года назначен на должность главы администрации города по результатам конкурса на замещение должности главы администрации города. Полномочия были прекращены 1 октября 2021 года. Соответствующее решение было принято на 34-й внеочередной сессии Джанкойского городского совета второго созыва.

- Эдуард Анатольевич у нас переходит в «Крымтеплокоммунэнерго» руководителем, – сообщил глава РК.

Ранее сообщалось, что экс-директор «Крымтеплокоммунэнерго» обвиняется в превышении полномочий. Им причинен ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50