Центр Симферополя стоит в пробках из-за дорожного ремонта

Из ремонта дорог центр Симферополя стоит в пробках Фото: Архив "КП"

В связи с ремонтом дорожного полотна центр Симферополя стоит в автомобильных пробках. О такой ситуации в городе говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Напомним, что работы проводятся на улице Гоголя, которая временно перекрыта для транспорта. Уточняется, что до 06.00 часов 11 октября будет недоступен участок от проспекта Кирова до улицы Павленко. Также с 06.00 часов 11 октября до 23.00 часов 14 октября перекроют участки от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольской до проспекта Кирова.

В настоящий момент заторы достигают 8-ми баллов, наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Севастопольская, Маяковского, Калинина, Желябова, Жуковского, Карла Маркса, на проспектах Кирова и Победы. Также транспортные заторы зафиксированы по переулку Гренажный, на улице Эскадронная, Батурина, Александра Невского, Киевская, Гагарина и по бульвару Ленина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50