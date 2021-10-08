Глава Крыма призвал навести порядок в Симферопольском районе за 24 часа

Населенные пункты под Симферополем находятся в неудовлетворительном состоянии. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов дал 24 часа на то, чтобы устранить все недочеты, выявленные в ходе инспекции санитарного состояния в Симферопольском районе.

По его словам, в неудовлетворительном состоянии находятся не только контейнерные мусорные площадки, но и в целом населенные пункты. Он отдельно отметил Кизиловое, Дубки, Денисовку, Урожайное, Раздольное, Чайкино, Чистенькое, Гвардейское, Пожарское, Лозовое.

- Так, за сегодняшний день была проведена инспекция санитарного состояния 38 поселений Симферопольского района.. Санитарное состояние всех перечисленных населенных пунктов нельзя назвать даже неудовлетворительным. Дионис Самсонович должен принять экстренные меры по наведению порядка и устранению выявленных недостатков в течение суток, – сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов остался недоволен работой общественного транспорта в Симферополе. Местные жители постоянно жалуются на нехватку автобусов.

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