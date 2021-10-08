Детский парк Симферополя украсили пышными кустами хризантем

В серую осень симферопольцев будут радовать яркие краски цветущих хризантем. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе высадили 350 кустов цветущих хризантем, которые разбавят серые краски холодной осени. Новые растения появились в Детском парке и сквере имени К.А. Тренева крымской столицы.

- Специалисты МБУК «Парки столицы» в Детском парке и сквере Тренева высадили 350 кустов хризантем. Белые, желтые, розовые цветы были приобретены по процедуре закупки. Они дополнили композицию центральных клумб, где уже высажены розы, агератум, и сальвия, – цитирует КИА сообщение пресс-службы администрации Симферополя.

Как сообщил директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин, хризантемы привлекают внимание не только яркими красками, но и удивительным медовым ароматов, который сохраняется до самых морозов. Чтобы растения хорошо перенесли зиму, в почву внесут необходимые удобрения, окучат и обрежут кусты.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду КФУ пышно цветут астры. Резкое падение температуры не способно погубить растения.

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