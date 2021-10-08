В Крыму разбился насмерть альпинист из Коми Андрей Голетаров

Андрей Голетаров. Фото: Активный отдых Коми. Походы на Урал
Фото: Архив "КП"
В горах Крыма насмерть разбился альпинист Андрей Голетаров. Мужчина был родом из Коми, сейчас решается вопрос о транспортировке тела. Информацию об это опубликовали в соцсети «Активный отдых Коми. Походы на Урал».
Трагедия, предположительно, произошла в результате несчастного случая. Андрей Голетаров был неподалеку от крымской горы Сокол. На данный момент известно только то, что мужчина 6 октября сорвался со скалы.
Друзья альпиниста в соцсетях организовали сбор средств, чтобы перевезти тело в Инту, где он жил. Товарищи Андрея Голетарова просят неравнодушных соотечественников помочь родителям мужчины в такой непростой ситуации.
Ранее сообщалось, что в Евпатории пожар унес жизнь одного человека. Еще четверо пострадали.
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