За сентябрь аэропорт «Симферополь» обслужил 947 тысяч пассажиров

За сентябрь воздушная гавань крымской столицы обслужила 947 тысяч пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
В сентябре 2021 года аэропорт Симферополя обслужил 947 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В ТОП-10 популярных направлений полетов в прошлом месяце вошли следующие города:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Екатеринбург;
- Новосибирск;
- Казань;
- Пермь;
- Уфа;
- Тюмень;
- Нижний Новгород;
- Самара.
Напомним, что аэропорт Симферополя обслужил первого в истории 6-миллионного пассажира в октябре. Это на три месяца раньше, чем в доковидном 2019 году. Туристка прилетела из Сочи.
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