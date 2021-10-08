За сентябрь аэропорт «Симферополь» обслужил 947 тысяч пассажиров

За сентябрь воздушная гавань крымской столицы обслужила 947 тысяч пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В сентябре 2021 года аэропорт Симферополя обслужил 947 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В ТОП-10 популярных направлений полетов в прошлом месяце вошли следующие города:

- Москва;

- Санкт-Петербург;

- Екатеринбург;

- Новосибирск;

- Казань;

- Пермь;

- Уфа;

- Тюмень;

- Нижний Новгород;

- Самара.

Напомним, что аэропорт Симферополя обслужил первого в истории 6-миллионного пассажира в октябре. Это на три месяца раньше, чем в доковидном 2019 году. Туристка прилетела из Сочи.

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