В симферопольский аэропорт впервые с начала года прибыл шестимиллионный пассажир

Самолет с юбилейным пассажиром встретили в аэропорту водяной аркой. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Впервые в своей истории международный аэропорт Симферополь обслужил шесть миллионов человек в течение года. Юбилейный пассажир прилетел 4 октября из Сочи. В воздушной гавани встретили самолет авиакомпании «Россия» водяной аркой.

- Аэропорт Симферополь впервые в своей истории в течение календарного года обслужил 6 миллионов пассажиров. Уверен, что это знаковое событие не только для нашего предприятия, но и всего полуострова. Особенно приятно, что мы достигли такой исторической вехи развития в год 85-летия аэропорта, - заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Юбилейная пассажирка приехала из Сочи, чтобы отдохнуть в Крыму. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Юбилейным шестимиллионным пассажиром стала жительница Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта. Женщина прилетела на полуостров посмотреть достопримечательности и отдохнуть. Туристка получила подарки - сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры. Также пассажирке подарили сертификат на бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании «Россия», а еще женщина получила призы от Туристического портала Крыма и Министерства курортов и туризма РК.

- Турпоток этого года, равно как и пассажиропоток аэропорта Симферополь, уже стали рекордными за всю историю курортного Крыма. Это стало возможно, в том числе благодаря новой инфраструктуре аэропорта, его сотрудникам, которые также встречают и провожают наших гостей, демонстрируя эталонное качество сервисного обслуживания, которое задает тон всему туристическому направлению в Крыму, - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, в октябре авиакомпания «Россия» начала впервые выполнять рейсы Сочи-Симферополь. Теперь полеты осуществляются круглогодично на новых самолетах SSJ-100. Аэропорт Симферополь был основан в 1936 году. Он входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров.

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