Аэропорт Симферополя обслужит первого в истории 6-миллионного пассажира в октябре

Крымская воздушная гавань побила новый рекорд в 2021 году Фото: "КП" Архив

Международный аэропорт «Симферополь» готовится впервые в истории встретить в октябре шестимиллионного пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, пятимиллионного пассажира в аэропорту встретили 31 августа – на три месяца раньше, чем в доковидном 2019 году. Им стала жительница Томской области, которая прибыла на отдых в Крым самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска.

- Аэропорт Симферополя обслужит первого в истории шестимиллионного пассажира 4 октября. Самолет авиакомпании «Россия», на котором юбилейный пассажир прибудет в Крым из Сочи, встретят на перроне водяной аркой. В терминале будет организована торжественная встреча, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Крым уже побил рекорд всего постсоветского периода по числу принятых туристов. На полуострове с начала года отдохнули более 8 миллионов человек.

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