Пьяный житель Керчи угнал авто ради забавы и попал в ДТП Фото: Архив "КП"

В Керчи мужчина обратился в полицию с заявлением о краже Газели, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 36-летний мужчина. Во время прогулки подшофе злоумышленник увидел припаркованный автомобиль, который оказался не заперт. Кроме того, владелец авто оставил в замке ключ зажигания.

Уточняется, что разъезжая в нетрезвом виде по городу, мужчина успел попасть в ДТП. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

Ранее сообщалось, что житель Крыма угнал и разбил машину матери, чтобы «почувствовать драйв». Мужчина хотел доехать до Ялты, но родня обратилась в полицию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50