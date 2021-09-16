Житель Крыма угнал и разбил машину матери, чтобы «почувствовать драйв»

Угонщик выпил шампанского и сел за руль. Фото: пресс-служба МВД по РК

Крымчанин под хмелем решил почувствовать адреналин и украл машину матери. Пропажу заметила его бабушка и заявила об угоне полицейским. Сотрудники ДПС заметили угнанную машину на дороге Симферополь-Алушта и попытались догнать симферопольца.

- Увидев наряд ДПС, водитель попытался скрыться в селе Пионерское Симферопольского района. Началось преследование автомобиля, водитель неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не выполнял, пытался скрыться от погони полицейских по извилистым улицам села, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В итоге водитель врезался в металлическую опору и разбил машину. После этого угонщик выбежал из машины и пытался спрятаться в чужом дворе. Там его и задержали полицейские. Оказалось, что перед «приключением» 25-летний парень выпил, а потом решил развлечься.

- Убегал от сотрудников полиции, потому что не хотел, чтобы меня посадили за то, что разбил мамину машину. Знаю, что бабушка заявила об угоне. Я выпил полбутылки шампанского. Просто катался и хотел почувствовать драйв, поехать в Ялту, - рассказал задержанный силовикам.

По его словам, водительское удостоверение он не получал, хотя учился еще при Украине.

Теперь мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, составлен протокол за совершение ДТП и повреждение дорожного сооружения.

Также возбуждено и уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем.

Пока что с угонщика взяли подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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