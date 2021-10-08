В Крыму ожидаются ветреная суббота и теплое воскресенье

С воскресенья в Крыму ненадолго потеплеет Фото: Михаил ПАТЛИС

На ближайших выходных в Крыму погода ненадолго улучшится. Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в субботу на полуострове сохранится прохлада, также в регионе будет господствовать северо-восточный ветер. Однако с воскресенья температура воздуха начнет прогреваться.

- 10 октября ветер утихнет, сразу заметно потеплеет. До 13 октября в регионе будет сохраняться сухая и теплая погода – днем 17-22°, ночью температура воздуха будет опускаться до 7-12 °, на побережье – до 14 °, – рассказала Любецкая.

Однако, к сожалению, в среду погода вновь испортится. На территории полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет с собой дожди, снова усилится юго-западный ветер. Температура воздуха до конца следующей недели будет невысокой – 11-16° днем, ночью столбики термометров будут опускаться еще ниже.

Напомним, ранее эксперт предсказывал возращение на полуостров бабьего лета, которое порадует местных жителей, учитывая, что бархатный сезон в Крыму не задался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50