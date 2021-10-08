Больше половины школ и больниц Крыма начали отапливаться

В Крыму начали подавать тепло в МКД, школы и больницы Фото: Архив "КП"

В Крыму 8 октября включили отопление более чем в половине школ, детсадов и больниц. Тепло начало поступать в социально-значимые объекты по всему полуострову, сообщил министр ЖКХ РК Роман Восколупов в эфире «Радио Крым». По его словам, к 10.00 часам утра из 900 котельных работать начали 517.

- Запуск продолжается дальше по всему Крыму. Из 397 дошкольных образовательных учреждений 315 уже с теплом. И эта цифра растет каждый час. Из 520 образовательных учебных заведений в 369 уже тепло. И учреждения здравоохранения: из 119 уже 50% с теплом, – рассказал Восколупов.

Кроме того, отопление начали включать и в многоквартирных домах. Как отметил замминистра, теплоснабжающие организации обеспечивают подачу тепла до границ МКД, запуск отопления в каждом конкретном доме выполняют управляющие компании.

Ранее сообщалось, что тепло в детсадах, школах и больницах Крыма планировали дать к выходным. Котельные включают по распоряжению администраций муниципалитетов.

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