В Крыму развернут новые койки для больных COVID-19

В Крыму появилась необходимость в новых коечных местах для больных коронавирусом Фото: "КП" Архив

Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%. Учитывая, что в регионе наблюдается рост больных коронавирусом за сутки, принято решение развернуть дополнительные коечные места, сообщила журналистам вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Максимальное суточное число заражений коронавирусом с начала пандемии – 472 человека, такой показатель был зафиксирован в регионе 7 октября.

- Если вчера было 8% свободного коечного фонда, то на сегодняшний день 6%, при том, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки, – сказала Романовская.

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, в 8 октября на стационарном лечении в республике находились 3 675 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 472 новых заболевших за последние 24 часа.

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