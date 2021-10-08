Истребители МиГ-29К проведут в Крыму учения

Истребители МиГ-29К Северного флота прибыли в Крым для тренировок на комплексе НИТКА. Фото: Минобороны РФ/ ВКонтакте

Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ прибыли в Крым для военных учений, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что бойцы будут тренироваться на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе НИТКА, являющемся аналогом палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». В Крым перебазировано несколько боевых и учебно-боевых (двухместных) корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также летный и технический состав.

- Перелет с аэродрома Североморск-3 на аэродром Саки занял несколько дней в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями по маршруту перелета, – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели очередные учения на границе с Крымом. Военные отрабатывали применение ракет «Точка-У».

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