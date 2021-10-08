В Крыму есть около 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Республике Крым сейчас в запасах около 200 тысяч доз вакцины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Около 200 тысяч доз вакцины от коронавируса сейчас находится на складах в Крыму.

- В Республике Крым сейчас в запасах около 200 тысяч доз вакцины. Вся вакцина есть во всех регионах, также для ревакцинации. Всех приглашаем на вакцинацию и ревакцинацию, – цитирует «Крым 24» вице-премьера РК – министра труда и соцзащиты республики Елену Романовскую.

По ее словам, если граждане не будут вакцинироваться и продолжится рост заболеваемости, то возможны дополнительные ограничения для тех, кто не привился.

Ранее сообщалось,что в Крыму развернут новые койки для больных COVID-19. В регионе активно увеличивается рост инфицированных. Такое решение принято в связи с ростом больных коронавирусом в регионе за сутки.

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