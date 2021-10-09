Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 7:29

В Крым пришло прохладное 9 октября

На полуострове штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ялте всего + 15°.

В Ялте всего + 15°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 октября подарит гостям и жителям Крымского полуострова прохладу, небо в облаках и немного дождя. По степям и горам, как и прежде носится норд-ост со скоростью 15-20 м/с. К сожалению, прогнозы харизматичного Евгения Тишковца о теплых выходных природа не торопится воплощать в жизнь.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 11...13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

И такая погода, как под копирку практически во всем южном крае.

Нужно отметить, что в городе-герое Севастополе чуть теплее, здесь днем столбик термометра поднимется до 16…18°. В Евпатории, Феодосии. Керчи и Джанкое эксперты gismeteo обещают небольшой осенний дождь.

Черное море остыло до 15...18°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50