В Крым пришло прохладное 9 октября

В Ялте всего + 15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 октября подарит гостям и жителям Крымского полуострова прохладу, небо в облаках и немного дождя. По степям и горам, как и прежде носится норд-ост со скоростью 15-20 м/с. К сожалению, прогнозы харизматичного Евгения Тишковца о теплых выходных природа не торопится воплощать в жизнь.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 11...13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

И такая погода, как под копирку практически во всем южном крае.

Нужно отметить, что в городе-герое Севастополе чуть теплее, здесь днем столбик термометра поднимется до 16…18°. В Евпатории, Феодосии. Керчи и Джанкое эксперты gismeteo обещают небольшой осенний дождь.

Черное море остыло до 15...18°.

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