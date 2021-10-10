В Симферополе открылся новый игровой комплекс для детей

В Симферополе торжественно открыли новую детскую площадку. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на улице Железнодорожная открылся новый детский игровой комплекс, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На церемонии открытия присутствовал глава крымской столицы Валентин Демидов. Во время торжественного мероприятия детей развлекали аниматоры.

- В нашем городе происходит очень много положительных изменений. В рамках поручения главы Крыма Сергея Аксенова в Симферополе сейчас идет установка порядка 25 аналогичных спортивно-игровых комплексов, – сообщил градоначальник.

Напомним, что в крымской столице 1 октября торжественно открыли еще один игровой комплекс, обустроенный в рамках реализации муниципальной программы. Согласно заключенному муниципальному контракту, подрядной организацией в настоящий момент устанавливаются детские площадки на улицах Дмитрия Ульянова, 62 (ТОС «Грифон), Аральская, 69 (ТОС «Дюна»), Кечкеметская, 85 (ТОС «Красная горка») и 51 Армии, 105а (ТОС «Армейский»).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50