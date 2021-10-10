В Керчи намерены закрыть управление ЖКХ

В Керчи упразднят управления ЖКХ и единого заказчика Фото: Архив "КП"

В Керчи вместо Управлений ЖКХ и единого заказчика создадут новую структуру – Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства. Этому соответствует проект решения сессии депутатов, опубликованный на портале городского совета.

Новый департамент будет выполнять функции, возложенные на УЖКХ и Управление единого заказчика администрации города. В управлениях было 2 начальника, в новом ведомстве – 1 начальник и два заместителя.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра ЖХК Исмет Аблаев назначен исполняющим обязанности генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Нового руководителя представили коллективу.

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