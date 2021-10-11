В Феодосии пропал мужчина с серо-голубыми глазами

Сергей Уваров. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Уваров Сергей Юрьевич, 61 год (1960 года рождения), город Феодосия, - сообщают волонтеры, отмечая, что уже целую неделю, с 3 октября родные пропавшего не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: 176 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о Сергее Уварове, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Кстати, на полуострове в июле, августе и сентябре бесследно исчезли 24 мужчины и женщины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50