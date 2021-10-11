Житель Симферополя обокрал местный детский сад

В Симферополе местный житель похитил с территории детсада игровой комплекс
Фото: Архив "КП"
В отделение полиции Симферополя обратилась заведующая местным детским садом. Женщина пожаловалась на кражу с территории дошкольного учреждения игрового комплекса, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Правоохранители задержали 34-летнего жителя крымской столицы, ранее судимого за воровство. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, как он перелез через забор садика, похитил игровой комплекс и отнес его домой.
- В дальнейшем мужчина хотел его продать, но не успел. Сотрудниками полиции похищенное изъято в ходе осмотра и передано руководителю детского сада под сохранную расписку, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Симферополе менеджер похитил у компании, в которой работал, 177 тысяч рублей. Парень потратил средства на свои нужды.
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