Житель Симферополя обокрал местный детский сад

В Симферополе местный житель похитил с территории детсада игровой комплекс Фото: Архив "КП"

В отделение полиции Симферополя обратилась заведующая местным детским садом. Женщина пожаловалась на кражу с территории дошкольного учреждения игрового комплекса, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители задержали 34-летнего жителя крымской столицы, ранее судимого за воровство. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, как он перелез через забор садика, похитил игровой комплекс и отнес его домой.

- В дальнейшем мужчина хотел его продать, но не успел. Сотрудниками полиции похищенное изъято в ходе осмотра и передано руководителю детского сада под сохранную расписку, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе менеджер похитил у компании, в которой работал, 177 тысяч рублей. Парень потратил средства на свои нужды.

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