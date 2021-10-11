Из-за нехватки водителей в Симферополе без дела простаивают больше трети автобусов

Из-за дефицита кадров на линию не выходит 161 единица техники из 420 Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе особенно остро встал вопрос нехватки водителей на общественном транспорте. Как сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов, дефицит кадров привел к простою трети автобусов.

На сегодняшний день для того, чтобы маршруты ходили четко и по времени, нужно около 500 водителей.

- Из-за дефицита кадров на линию не выходит 161 единица техники из 420, которые должны работать ежедневно в городе. Эту задачу будем решать в комплексе с профильными структурами, – отметил Демидов на своей странице в Facebook.

По его словам, для решения проблемы власти планируют начать сотрудничество с учебным комбинатом по формированию необходимого водительского состава категории «D».

Однако нехватка водителей не единственная проблема для перевозчиков. К ней добавляются и многочисленные ремонты дорог, которые и приводят к километровым пробкам.

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