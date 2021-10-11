Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 13:43

Из-за нехватки водителей в Симферополе без дела простаивают больше трети автобусов

В городе не хватает около 500 водителей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из-за дефицита кадров на линию не выходит 161 единица техники из 420

Из-за дефицита кадров на линию не выходит 161 единица техники из 420

Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе особенно остро встал вопрос нехватки водителей на общественном транспорте. Как сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов, дефицит кадров привел к простою трети автобусов.

На сегодняшний день для того, чтобы маршруты ходили четко и по времени, нужно около 500 водителей.

- Из-за дефицита кадров на линию не выходит 161 единица техники из 420, которые должны работать ежедневно в городе. Эту задачу будем решать в комплексе с профильными структурами, – отметил Демидов на своей странице в Facebook.

По его словам, для решения проблемы власти планируют начать сотрудничество с учебным комбинатом по формированию необходимого водительского состава категории «D».

Однако нехватка водителей не единственная проблема для перевозчиков. К ней добавляются и многочисленные ремонты дорог, которые и приводят к километровым пробкам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50