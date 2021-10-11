Советник украинского президента убежден, что Крым можно «вернуть» за пять минут

В офисе Зеленского считают, что Крым можно «вернуть» за пять минут Фото: Архив "КП"

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил уверенность, что только один человек может за «пять минут» вернуть Крым Украине и остановить вооруженный конфликт в Донбассе – президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

Арестович призвал украинского лидера позволить России «сохранить лицо» и уйти с принадлежащих Украине территорий.

- Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации, – заявил Арестович.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 по результатам референдума. Почти 97% местных жителей высказались в пользу России, однако Украина и большая часть стран Запада не признали российский статус полуострова.

Ранее сообщалось, что глава украинской общины Крыма призвала не слушать ложь Киева о «российской агрессии». Украина организовала пять блокад полуострову, а теперь хочет занять позицию жертвы.

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